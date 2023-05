Dumfries ritrovato, c’è la fila di club inglesi: l’Inter fissa il prezzo per l’addio

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro del 'nuovo' Denzel Dumfries, molto seguito dai club inglesi: ecco il prezzo

Denzel Dumfries si è ritrovato. Da quando Simone Inzaghi è tornato a schierarlo con continuità, l’esterno olandese ha dato risposte importanti. E soprattutto ha mostrato notevoli miglioramenti in fase difensiva, vedi il match di ritorno contro il Milan con un avversario come Rafael Leao. Calciomercato.com ha parlato così del suo futuro, in chiave mercato.

Dumfries, c'è la fila — “Se fino al gennaio scorso Chelsea, Manchester United e Tottenham erano i club che avevano sondato con maggiore insistenza la pista Dumfries, nelle ultime settimane anche il Newcastle si è aggiunto alla lista delle potenziali pretendenti. Sotto contratto con l'Inter fino a giugno 2025, per lui l'Inter aveva stabilito una valutazione decisamente importante, intorno ai 60 milioni di euro, nelle settimane successive al Mondiale in Qatar, in cui era risultato uno dei giocatori più convincenti della spedizione olandese.

Il nuovo Denzel — In un finale di stagione con la mente proiettata esclusivamente al consolidamento del piazzamento Champions in campionato e alla doppia finale contro Fiorentina e Manchester City, di tempo per parlare di mercato proprio non ce n'è. Ma che il "nuovo" Dumfries, più terzino e meno incursore possa tornare ad essere argomento di attualità è un'eventualità tutt'altro che campata per aria”, si legge.