TS – Inter-Dumfries, c’è ottimismo ma chiusura non imminente: la richiesta del PSV

Dopo aver chiuso Dzeko, la priorità dell'Inter è arrivare a prendere l'esterno che dovrà sostituire Hakimi. Il piano A è Denzel Dumfries e in queste ore l'affare potrebbe anche entrare nel vivo. "La valutazione del cartellino dell’atleta si aggira sui 20 milioni di euro. Marotta e Ausilio puntano ad un esborso totale di 15-18 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Col giocatore esiste già un’intesa di massima per un quadriennale da 2,5 milioni, che possono arrivare a 3 al verificarsi di determinate condizioni. Il Psv ha già fatto capire, anche pubblicamente, che accontenterà la volontà del laterale, ma solo se perverrà un’offerta congrua", conferma Tuttosport che anticipa come ci sia ottimismo, anche se i tempi potrebbero non essere brevi.