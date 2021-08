CdS – Dumfries, oggi la svolta? “No PSV alla prima offerta Inter, Raiola al lavoro”

L'Inter continua a puntare su Denzel Dumfries e l'affare potrebbe entrare, a breve, nel vivo anche nella giornata di oggi

L'Inter continua a puntare su Denzel Dumfries e l'affare potrebbe entrare, a breve, nel vivo. "Il Psv non ha ritenuto sufficiente la prima offerta presentata dall'Inter per l'acquisto del cartellino di Denzel Dumfries. I nerazzurri, che avevano avuto un approccio "soft" proponendo 10 milioni di parte fissa più 4 di bonus, se ne sono sentiti chiedere 20. La distanza tra le parti, però, non è incolmabile, anzi... Già oggi sono previsti nuovi colloqui e la speranza della dirigenza è quella di regalare il giocatore a Inzaghi al massimo entro domenica, in modo da farlo allenare con i compagni lunedì o martedì", conferma infatti il CorSport.

Il PSV, impegnato in Champions contro il Benfica, è disposto a vendere il giocatore, il quale ha già ottenuto la promessa della cessione e vuole che si concretizzi in tempi brevi, così come l'agente Raiola. Le parti sono al lavoro per definire il tutto e già in giornata potrebbero arrivare aggiornamenti significativi.