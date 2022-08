SM – Inter, no ad offerta Chelsea per Dumfries. “Ma a questa cifra può partire”

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il destino di Skriniar e Dumfries non è ancora deciso. Qualora dovesse arrivare un'offerta da 70 mln di euro per l'ex Sampdoria, l'Inter potrebbe cedere il centrale e fiondarsi su Milenkovic della Fiorentina, che costa 20 mln di euro anche se con la Fiorentina si può chiudere attorno a 15 mln. Per Dumfries, invece, i nerazzurri avrebbero rifiutato una proposta da 40 mln di euro dal Chelsea ma qualora ne arrivasse un'altra da 50, l'Inter potrebbe accettare per poi optare su uno tra Odriozola e Castagne.