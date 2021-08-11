Orizzonte nerazzurro per Denzel Dumfries. Il laterale del PSV Eindhoven, prima scelta dell'Inter, è più vicino al trasferimento a Milano
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Orizzonte nerazzurro per Denzel Dumfries. Il laterale del PSV Eindhoven, prima scelta dell'Inter per raccogliere l'eredità di Achraf Hakimi, è infatti sempre più vicino al trasferimento a Milano. La trattativa con il club olandese è in una fase caldissima. "Work in progress", è il tweet dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, a testimonianza di come siano ore importanti.
#Dumfries work in progress...— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 11, 2021
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