VIDEO FCIN1908 / Inter, Dzeko lascia il Coni. Il giocatore diretto ad Appiano

Orizzonte nerazzurro per Denzel Dumfries. Il laterale del PSV Eindhoven, prima scelta dell'Inter per raccogliere l'eredità di Achraf Hakimi, è infatti sempre più vicino al trasferimento a Milano. La trattativa con il club olandese è in una fase caldissima. "Work in progress", è il tweet dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà, a testimonianza di come siano ore importanti.