Durante: “La mossa che mi ha convinto di più? Hakimi. Tonali non eccelle in niente, non…”

Sabatino Durante, noto agente, ha fatto il punto sul mercato commentando anche l’operazione dell’Inter per Achraf Hakimi. “Non ci sono soldi per il mercato? “È una totale tristezza ma è la verità. La mossa che mi ha convinto di più finora? Hakimi all’Inter. Non capisco tutta l’attenzione su Tonali. È un ottimo giocatore, lo si paragona a Pirlo ma è un giocatore che ha qualità ma non eccelle in nessuna. Ha avuto una visibilità superiore a quello che è in realtà. Tutta questa attenzione per un giocatore che quando ho visto non mi ha mai entusiasmato non la capisco. Non è stato protagonista né nella promozione in A né nella retrocessione”.

Il mercato delle “certezze”: “Rinunciare a Dzeko per Milik? Avevi una Jaguar e punti su una 500? Non ha senso investire su una società per ridurre i programmi. Parti male se vendi il giocatore più importante della rosa, visto che ora Zaniolo, che è il presente e il futuro della Roma, ora è fuori per infortunio. In un momento di grande difficoltà, la sfortuna ti toglie la tua promessa e che fai? Dai via una delle poche certezze? Non sarebbe giusto per la tifoseria. E poi Dzeko potrà giocare ancora 2-3 anni a questi livelli. La volontà del giocatore e della moglie è di rimanere nella Capitale. La proposta della Juve? Con la scelta di CR7, che sul piano tecnico non si può discutere ma che finanziariamente è stata un bagno di sangue, si tende ora ad andare su giocatori già rodati. Così come l’Inter, che cerca giocatori a parametro zero”.

