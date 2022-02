Dybala, Marotta ci prova sul serio: “Paulo non ha ancora detto sì all’Inter solo perché…”

Paulo Dybala è un obiettivo concreto dell'Inter. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ci sta provando sul serio

"Gli occhi di Dybala sono venati d’ira per il trattamento ricevuto dalla società, ma non a sufficienza per fargli dimenticare i propri sentimenti: la Joya è crucciata dal non voler tradire il favore che il popolo juventino gli ha sempre rivolto, e per questo Paulo non ha ancora accettato la corte dell’Inter, che senza colpo ferire è pronta a rilevare in toto quella che era stata l’offerta ormai ritirata della Juventus".