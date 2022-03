Inter? Dybala non ha alcuna preclusione: “Non conteranno i soldi. E per lui si sta muovendo…”

Nessuna preclusione: una scelta da fare in base al progetto e alle prospettive soprattutto tecniche, e non in base al ritorno economico

Nessuna preclusione: una scelta da fare in base al progetto e alle prospettive soprattutto tecniche, e non in base al ritorno economico. Paulo Dybala, che a fine stagione andrà via dalla Juventus, è chiamato a scegliere la sua prossima squadra, con l'Inter in prima fila. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Così come sarebbe sciocco da parte di Dybala chiamarsi fuori dalla lotta. Anzi, il numero 10 ha tutto l’interesse a farsi vedere voglioso e in buona condizione fisica, visto che è alla ricerca di una squadra che creda in lui e che lo metta al centro del progetto. Più dei soldi, conterà il ruolo che un potenziale acquirente vorrà dargli, senza nessuna preclusione. Per lui si sta muovendo anche un intermediario, attivo soprattutto sul mercato estero".