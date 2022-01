Inter, Marotta pensa alla doppietta: “Dybala-Kessié sono due serie suggestioni”

Paulo Dybala e Franck Kessié sono le due suggestioni per il mercato estivo dell'Inter. I due sono in scadenza a giugno con Juventus e Milan

"Fino a qui le priorità per garantire un’Inter sempre più competitiva anche a lungo termine, ma poi ci sono anche le cosiddette suggestioni. O meglio, quelle “occasioni di mercato per cui vale sempre la pena fare un tentativo”, giusto per dirla alla Marotta. Nello specifico, si parla di Kessie e Dybala, due pezzi da novanta in scadenza a giugno. L’idea di indebolire i diretti concorrenti e allo stesso tempo assicurarsi un top player balena logicamente da un po’ nella testa dell’ad nerazzurro, ma in entrambi i casi si parla di operazioni dai contorni molto complicati a causa dell’alto ingaggio che il centrocampista e l’attaccante percepiscono già nei rispettivi club".