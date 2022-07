TS – Dybala, ultimi contatti con Marotta 10 giorni fa. Ma aspetta ancora l’Inter

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. Oggi Tuttosport fa il punto sulla situazione e si sofferma in particolare su quanto accaduto da fine campionato in poi tra la Joya e l’Inter. “L’Inter è stata la prima a muoversi e a inizio giugno sembrava tutto fatto. L’entourage di Dybala, però, prese tempo, non disse subito sì all’offerta da 7 milioni complessivi e l’Inter ha poi riportato a Milano un certo… Lukaku. Marotta, che stima Dybala e che ha lavorato al suo ingaggio da inizio anno, non ha ancora chiuso la porta alla Joya, ma da una decina di giorni i contatti con i suoi agenti si sono interrotti. Non perché l’Inter non sia più interessata, ma perché oggi l’Inter non può prenderlo avendo il reparto offensivo completo. L’ostacolo per l’operazione rimane Sanchez”, si legge.