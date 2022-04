Pedullà – Dybala, autostrada verso l’Inter… con Lautaro: “Verrà ceduto quest’altro nome”

Paulo Dybala aspetta l'Inter e vuole attendere le mosse dei nerazzurri prima di prendere in considerazione altre piste

"Lautaro Martinez sta bene all’Inter, il recital nel derby lo ha esaltato, tuttavia può essere una traiettoria per qualche inglese ambiziosa (Arsenal in testa, ma con quale appeal?) e per il solito Atletico Madrid che cerca uno specialista con quelle caratteristiche. Che poi sarebbero le stesse di Dybala, se non fosse che oggi la Joya ha voglia di aspettare e questo discorso può diventare un’autostrada a cinque corsie per l’Inter. Avremo un mese molto intenso: la differenza tra Lautaro e Dybala è che nel primo caso servono almeno 70 milioni, nel secondo basterebbe un accordo sull’ingaggio. Oggi l’Inter non ragiona in parallelo, il sacrificato sarebbe Alexis Sanchez. E coccola Lautaro, a maggior ragione nelle ultime ore".