Dybala, la Juve rischia un bagno di sangue: “Dovesse andare via a zero…”

Un futuro ancora tutto da definire, con tante squadre (Inter incluse) pronte ad approfittare di una situazione che apre scenari clamorosi

"Quel che invece non è difficile prevedere è che se l’argentino prendesse altre strade per la Juve sarebbe un bagno di sangue. Primo, perché non incasserebbe un euro dalla partenza di uno dei suoi giocatori dalla quotazione di mercato più alta. Poi perché si troverebbe nella condizione di trovare un sostituto all’altezza (che sia valutato “non scarso” o “top player”, il concetto non cambia), e questo comporterebbe un esborso comunque importante per le casse juventine, sia per l’acquisto che per il conseguente ingaggio. Per non parlare della voragine che verrebbe ad aprirsi in rosa, con un attacco a quel punto completamente da rifondare, considerando anche la più che probabile partenza di Morata (per il cui riscatto dall’Atletico Madrid la società dovrebbe mettere sul piatto altri 35 milioni). Insomma, la partenza di Dybala per la Juve si tradurrebbe in un autentico bagno di sangue. E innescherebbe un vortice di operazioni di fronte alle quali il suo rinnovo sarebbe probabilmente la soluzione più economica".