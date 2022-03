SM – Dybala? L’Inter smentisce, ma una mossa di Paulo può stravolgere lo scenario

Ufficialmente l'Inter non si sbottona e, anzi, continua ripetere che i margini per portare Dybala in nerazzurro sono esigui. In realtà...

Ufficialmente l'Inter non si sbottona e, anzi, continua ripetere che i margini per portare Paulo Dybala in nerazzurro sono esigui. In realtà, però, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ci pensa eccome. E, stando a quanto riportato da Sport Mediaset, sarebbe pronto ad affondare il colpo, qualora alcune condizioni economiche dell'affare diventassero maggiormente favorevoli al club di Viale della Liberazione.

In particolare, riferisce l'emittente, l'Inter potrebbe fare un passo avanti verso Dybala se calassero le pretese del giocatore alla voce commissioni. In quel caso, infatti, tutto potrebbe cambiare e rendere quella nerazzurra la destinazione più probabile per l'argentino.

