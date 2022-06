Inter, Dybala gran colpo anche per i tifosi social: la Joya è il più seguito della Serie A

Aspetto da non trascurare nel calcio di oggi, per l'Inter Paulo Dybala rappresenta un grande colpo anche per il seguito sui social

Marco Macca

Aspetto da non trascurare nel calcio di oggi, per l'Inter Paulo Dybala rappresenta un grande colpo anche sotto il profilo del seguito sui social. Come scrive Tuttosport, infatti, l'argentino è il calciatore più seguito sulle varie piattaforme tra tutti quelli che giocano in Serie A:

"Dybala ha 15.5 milioni di “amici” su Facebook, 2.5 milioni di seguaci su Twitter e 48 milioni su Instagram, numeri che ne fanno il capofila tra i giocatori che sono nel nostro campionato. Tra l’altro, il dato su Instagram è particolarmente significativo riguardo all’impatto che può avere il suo sbarco alla Pinetina per l’Inter: sommando i follower dei 25 calciatori in rosa nell’ultima stagione, si arriva a 54 milioni, un numero “tenuto alto” grazie ai due cileni, dato che Vidal vanta 17,2 milioni di seguaci, mentre Sanchez si attesta a 13,9. Essendo entrambi in uscita".

(Fonte: Tuttosport)