Sky – Juve-Dybala, si può trovare un compromesso. Ma se non si adegua…

Il giocatore non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza. Mentre la dirigenza parla di querelle assurda, si riflette sull'addio a parametro zero

Eva A. Provenzano

La Juventusè stata eliminata dal Villarreal agli ottavi di Champions e i mancati introiti derivati dall'eliminazione potrebbero comportare aggiustamenti sul mercato e nella campagna rinnovi. A Skysport hanno spiegato che la linea di riduzione degli ingaggi era stata già intrapresa e dopo l'addio ad ulteriori incassi per il passaggio al turno successivo, anche il rinnovo di Dybala sembra meno scontato. A meno che lui e il suo entourage non accetteranno di ridiscutere i termini di rinnovo di cui si era parlato mesi prima.

"Il compromesso potrebbe arrivare grazie ai bonus legati alle presenze, gol e assist. Ma in fondo, si tratterà di valutare i dubbi della Juve, le cui riflessioni su Dybala preludono alla possibilità di perderlo a zero se non si adeguerà ai nuovi criteri", hanno spiegato dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)