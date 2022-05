Mercato Inter, ag. Dybala: “No accordi con altre squadre, concentrato sul finale di stagione”

Paulo Dybala non ha raggiunto alcun accordo con altre squadre in Italia e all'estero e, al momento, è concentrato solo sul finale di stagione

Paulo Dybala non ha raggiunto alcun accordo con altre squadre in Italia e all'estero e, al momento, è concentrato solo sul finale di stagione. Dopo le voci insistenti di un accordo in dirittura d'arrivo tra l'argentino della Juventus e l'Inter, il procuratore del calciatore, Jorge Antun, attraverso un comunicato ha smentito intese con altre società: