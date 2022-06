CdS – Dybala, contatti con l’Atletico: “Ma Simeone prima di luglio non può muoversi”

Nonostante l'interesse dell'Inter , Paulo Dybala e il suo entourage continuano a mantenere contatti con l'Atletico Madrid. Lo scrive il Corriere dello Sport, che però sottolinea come, al momento, il Colchoneros non possano fare mosse concrete per l'argentino:

"L’entourage di Dybaba, infatti, continua a mantenere un canale aperto con l’Atletico Madrid. Solo che i “Colchoneros” hanno fatto capire che non è questo il momento per avanzare offerte. Nella sostanza, Dybala piace e interessa e Simeone, ma prima di un mese non si potrà muovere nulla. Insomma, se per metà luglio l’argentino dovesse essere ancora libero, allora si potrebbe lavorare a un accordo. Sembra difficile immaginare Dybala ancora “a spasso” così a lungo. E allora tutto lascia credere che, prima o poi, un accordo con l’Inter verrà trovato".