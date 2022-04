Dybala, CorSport esclude l’Inter: “Intermediario lavora per l’estero, in 4 in corsa”

L'Inter non è in corsa per Paulo Dybala. Lo sostiene l'edizione odierna del Corriere dello Sport: gli aggiornamenti

Marco Macca

L'Inter non è in corsa per Paulo Dybala. Lo sostiene l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo cui l'intermediario che si sta occupando del futuro del numero 10 della Juventus è in contatto con quattro squadre di Premier League:

"La nuova squadra, all’orizzonte, ancora non c’è; l’intermediario di fiducia che sta scandagliando il mercato estero è in questi giorni in Inghilterra. Il Manchester United sembra fare sul serio, sulla spinta del nuovo tecnico Ten Hag, ma restano in corsa Arsenal, Tottenham e Manchester City. Prima, però, Dybala vuole congedarsi al meglio con la Juve".

(Fonte: Corriere dello Sport)