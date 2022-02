La Stampa – Dybala, l’Inter c’è: giorno dopo giorno cresce il corteggiamento di Marotta

Man mano che passano i giorni e il rinnovo di contratto con la Juventus si allontana, contemporaneamente cresce il corteggiamento dell'Inter

"Dybala ha sempre dato la sua preferenza alla Juve, anche quando il ds Paratici l’aveva praticamente venduto al Manchester United nell’estate 2019, e da simbolo juventino (nonché attuale vice capitano) vuole restare almeno fino al 2026 dopo essere stato comprato nel 2015 dal Palermo. I desideri, però, rischiano di entrare in conflitto con le manovre dei dirigenti (...). Le sirene non mancano e al netto delle ipotesi che portano a Liverpool, Barcellona o Manchester (City), giorno dopo giorno cresce il corteggiamento dell’Inter per questo parametro zero di lusso. Saranno settimane intense sul fronte dei rinnovi e Dybala è sempre più in bilico per un futuro ancora tutto da decifrare".