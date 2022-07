Dybala, via al derby. All’Inter servono due cessioni, dal Milan offerta al ribasso

L'attaccante svincolatosi dalla Juve non ha ancora trovato squadra e per il suo futuro si profila un derby tra Inter e Milan

Andrea Della Sala

Da ieri Paulo Dybala è un giocatore svincolato. E la cosa strana è che un giocatore del suo talento sia ancora senza squadra. L'Inter lo ha sedotto e poi lasciato in standby, ora è spuntato fuori anche il Milan. Lui vorrebbe rimanere in Italia e aspetta novità.

"Non è svanita la prospettiva di vestirsi di nerazzurro, anzi l’Inter è ancora la prima opzione, ma il tempo stringe e l’attesa non può certo essere infinita. Per questo, nel frattempo è meglio guardarsi attorno e magari rifare un giro nelle cancellerie europee: Fabrizio De Vecchi è l’agente che accompagna Jorge Antun, discusso rappresentante dell’argentino, e sta cercando nuove offerte in giro per il Continente. Latitano come qualche settimana fa, anche per le alte pretese dell’argentino", spiega La Gazzetta dello Sport.

All'Inter mancano due cessioni

"I nerazzurri hanno già offerto a Dybala un contratto da 6 milioni di euro, legando uno di quei 6 a un 50% di presenze minime di Paulo. È un punto considerato dirimente dall’Inter, visti i troppi problemi di Paulo l’anno passato, ma pure un elemento di frizione con Antun. Eppure, l’accordo economico sarebbe risolvibile, un po’ per la disponibilità di Paulo a scommettere su se stesso e un po’ per la possibilità di inserire una clausola rescissoria che tutelerebbe entrambe le parti. Semmai, il problema è che, mentre Antun e l’Inter giravano attorno a una intesa (senza raggiungerla), i nerazzurri hanno spostato il mirino e calato un carico pesante: l’arrivo di Lukaku. Impossibile per le finanze nerazzurre aggiungere un altro peso massimo: per farlo, è ormai necessario far partire due pedine almeno là davanti. Oltre a Sanchez, da accompagnare alla porta con buonuscita, i nerazzurri pensano di cedere uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa. Su questo fronte, però, ancora poco si muove, ma i nerazzurri sono vigili proprio perché non hanno perso di vista l’obiettivo più alto: arruolare la Joya per accostarla a Lukaku e pure a Lautaro".

Milan, offerta a prezzi ridotti

"Se finora le trattative erano state rallentate dal mancato rinnovo di Maldini e Massara, oggi è tempo di scattare. Paulo piace alla dirigenza appena rieletta, ma anche alla proprietà Usa, che cerca giocatori-star, funzionali in campo e al nuovo progetto di intrattenimento sportivo. Gli ostacoli, però, restano sempre i costi. Il Milan si è imposto un limite che non vuole sforare, l’offerta ufficiale non potrà superare i 4 milioni più bonus. Se l’Inter, bloccata dalle mancate cessioni e sazia già di Lukaku, si facesse da parte, allora i cugini andrebbero in pole, sfruttando una partita giocata a prezzi più ridotti", chiude il quotidiano