Il Giornale – Marotta promessa a Dybala ma poi è arrivato Lukaku. Il Milan…

De derby per l'argentino si parla in un articolo del quotidiano che spiega come siano troppo elevate per entrambi i club le richieste dell'agente

Eva A. Provenzano

Dybalain mezzo a Milan e Inter. Di questo scenario di mercato parla il quotidiano Il Giornale in un articolo firmato da Franco Ordine. "Marotta - scrive il giornalista - quando era ancora lontana la sagoma gigantesca di Lukaku, l’ad interista si spinse probabilmente, oltre il ragionevole nel promettere una maglia e un contratto a Paulo Dybala. Poi l’affare Lukaku divenne concreto, si trasformò nella priorità dell’Inter e da quel giorno all’argentino e al suo agente è stato detto ripetuto di «aspettare un paio di settimane». Il tempo necessario - questa la spiegazione autentica - di far uscire un paio di pedine (gli attaccanti Dzeko e Sanchez, quest’ultimo a libro paga iscritto per 9,3 milioni netti, secondo dietro Lukaku il cui stipendio per niente ridotto ammonta a 8 più 3, 11 milioni netti, parzialmente ridotti dal decreto crescita, ndr) dallo spogliatoio affollato di Appiano Gentile per fare posto alla Joya".

Anche Totti ha fatto un sondaggio con il giocatore argentino per conto della Roma ma poi la cosa non è andata in porto. Il Milan ora si sarebbe fatto sotto per l'ex Juve ma le cifre al momento sono troppo alte. Dybala è un parametro zero, ma sono alte le richieste sulle commissioni da parte del suo agente, Antun che chiede anche un bonus al momento della firma dell'attaccante. Un totale di 10 mln al primo anno che ha trovato il no dell'Inter e del Milan. "Difficile capire come finirà ma i due club milanesi continueranno a marcarsi ad un uomo sorvegliando la trattativa dei rivali con continue telefonate allo staff dell'argentino", si legge.

(Fonte: Il Giornale)