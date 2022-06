Inter-Dybala, nodo diritti d’immagine: Paulo convinto della sfida nerazzurra

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra Dybala e l'Inter. La volontà comune resta quella di arrivare alla fumata bianca

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sulla trattativa tra Dybala e l'Inter . La volontà comune, spiega il quotidiano, resta quella di arrivare alla fumata bianca, anche se ci sono da limare ancora alcuni dettagli:

"Ieri, come previsto, c’è stato un nuovo contatto telefonico tra Beppe Marotta e Jorge Antun, procuratore dell’argentino (...): nei discorsi con l’Inter si è parlato pure dei diritti di immagine che dovrebbero restare al giocatore. Resta comune tra le parti l’intento di arrivare la fumata bianca, ma restano ancora le distanze sull’ingaggio (l’Inter propone un quadriennale da 5,5 milioni più 1,5 di bonus per arrivare a 7, l’entourage della Joya ne chiede 8) e sulle commissioni dell’affare. Distanze che comunque sono facilmente colmabili alla luce pure del fatto che ormai pure Dybala si sia convinto in pieno ad accettare la sfida dell’Inter".