Di Marzio: “Dybala, la Juventus ha dubbi sul fisico. Appena aumenta i carichi…”

Negli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro di Paulo Dybala, accostato con insistenza anche all'Inter

"La Juventus ha dei dubbi anche dal punto di vista fisico su Dybala, fin da prima dell'arrivo di Vlahovic. L'argentino non riesce a trovare continuità, appena aumenta i carichi di lavoro in allenamento va in difficoltà. Ecco perché il club bianconero ha voluto cambiare la sua posizione. Dopo la sosta le parti si vedranno e vedremo quali saranno gli sviluppi".