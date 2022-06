TS – Dybala-Inter, affare vicino alla conclusione. “Ultimi due nodi da risolvere”

Lukaku è sempre più vicino all'Inter, così come Asllani e Mkhitaryan, che nei prossimi giorni faranno le visite mediche. Ma i tifosi dell'Inter sono in attesa di capire le tempistiche per la trattativa Dybala. "Dopo l'incontro dell'8 giugno in sede, Inter ed entourage di Dybala si sono presi del tempo, prima per concedere all'agente Antun di valutare con il giocatore la proposta dei nerazzurri - quadriennale da 7 milioni complessivi (5.5 più bonus) -, quindi per lasciare spazio all'affare Lukaku. Da oggi, però, una volta chiuso il discorso per il belga, l'Inter tornerà con decisione su Dybala per avere il sì definitivo. Quando far scattare i bonus, il premio alla firma e le commissioni sono i nodi da risolvere, ma nulla lascia pensare che il matrimonio possa saltare", spiega Tuttosport.