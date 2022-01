Sky – Dybala dovrà andare incontro alla Juve che ha già fatto una scelta strategica

L'attaccante argentino non ha certezze sul suo futuro, ma la sensazione è che dovrà andare incontro alle esigenze bianconere se vorrà rinnovare

Dalle parti di Milano si monitora la questione Juventus-Dybala. L'arrivo di Vlahovic trasformerà l'attacco dei bianconeri. Sarà lui il centravanti di riferimento di Allegri . Così Morata - spiegano a Skysport - vedrà i suoi spazi ridotti. Per questo potrebbe anche partire a gennaio con la dirigenza che non ha intenzione di pagare i 35 mln pattuiti con l'Atletico Madrid a giugno, dopo aver speso 20 mln per il prestito. L'alternativa a Vlahovic è Kean.

Ma l'arrivo del giocatore viola è una mossa strategica: è lui il grande colpo per il futuro bianconero. Ragion per la quale anche Dybala, se vorrà rinnovare il suo contratto con la Juve dovrà abbassare le pretese. "Il calciatore argentino non ha certezze sul suo futuro. L'impressione è che dovrà essere lui ad andare incontro alle condizioni della società e non il contrario. Tra lui e il serbo, la scelta su chi investire la maggior parte delle risorse disponibili è già stata fatta", spiegano sul canale satellitare.