Dybala ha deciso di lasciare la Juventus? “Chi frequenta la Continassa fa filtrare che…”

Continua a tenere banco, in casa Juventus, il tema sul futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno con i bianconeri

Continua a tenere banco, in casa Juventus, il tema sul futuro di Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno con i bianconeri e accostato all'Inter in questi ultimi giorni. Ecco le sensazioni dell'ambiente juventino secondo la Gazzetta dello Sport:

"Stavolta c’è in palio un talento che ormai tutti consideravano legato a lungo termine al mondo bianconero. E chi frequenta la Continassa continua a giurare che non s’immagina Paulo lontano da Torino. Non solo per la sua fedeltà al club, ma anche per una scelta di vita. Negli ultimi mesi, però, la temperatura è scesa bruscamente, tanto da fare evaporare il feeling tra le parti al tavolo della trattativa".