Dybala infastidito dalla Juve, ora si guarda attorno: “C’è l’Inter ma non solo”

Dybala non ha preso bene l'ennesimo rinvio della Juve per il rinnovo di contratto: l'Inter è vigile sulla situazione

Paulo Dybala è rimasto infastidito - e non poco - ieri. Quando ha saputo che l’incontro tanto atteso per il rinnovo con la Juventus è stato rimandato a data da destinarsi. Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, ora “Dybala aspetta e intanto comincerà anche a guardarsi intorno: l’argentino a zero può diventare un’opportunità per tanti club. Per l’Inter ma non solo. Per esempio l’Atletico, che ha nell’allenatore Simeone e nel direttore sportivo Berta (che ha avuto già qualche contatto con il clan Dybala) due grandi ammiratori della Joya. Alla finestra ci sono Barcellona e Tottenham, ma altre inglesi (tra cui il City di Guardiola) potrebbero farsi avanti”, si legge.