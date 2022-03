Rinnovo Dybala, da oggi si accelera: l’offerta pronta. Inter alla finestra

È il giorno dell’incontro tra Paulo Dybala e la Juventus per il discusso rinnovo di contratto. Inter alla finestra

“Potrebbe non essere l’appuntamento determinante, già solo per il fatto che il ds Cherubini e l’ad Arrivabene dovrebbero aggiornare i rappresentanti della Joya su una proposta economica prevedibilmente fondata su una parte fissa non lontana dai 7 milioni attualmente percepiti dall’argentino e una variabile legata anche a presenze e gol. Come dire: più giochi, più segni, più guadagni. È plausibile che Dybala si prenda il suo tempo per riflettere sulla portata dell’offerta, per forza di cose confrontano con ciò che la concorrenza potrebbe dargli: si parla di Inter e Atletico Madrid alla finestra, ma chiunque voglia Dybala intende vederci chiaro sui suoi continui stop fisici”, si legge.