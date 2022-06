Dybala aspetta l’Inter: prossima settimana decisiva. Un altro aspetto aumenta i rumors

Nonostante l'interesse di altri club, l'attaccante argentino continua ad aspettare il club nerazzurro

Con Henrikh Mkhitaryan ormai a un passo, l'Inter continua a seguire con molta attenzione la pista che porta a Paulo Dybala. Come sottolinea Tuttosport, l'agente del giocatore, Jorge Antun, in questi giorni è in Italia e questo non fa altro che aumentare i rumors intorno al suo futuro in nerazzurro. "In fondo da un mese abbondante tutto porta in direzione di Milano. All'inizio della prossima settimana potrebbero arrivare novità sul suo futuro. I sondaggi ricevuti da un club inglese e uno spagnolo non hanno fatto (ancora) breccia, Dybala sa di dover aspettare l'Inter (deve liberarsi degli ingaggi di Vidal e soprattutto Sanchez ) e non ha fretta di decidere. La sfida nerazzurra lo intriga, la corte di Marotta lo lusinga".