Dybala-Inter? Biasin: “So che l’argentino scrisse questa cosa a Marotta”

In diretta alla calciomercato.it TV su Twitch, il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: “Dybala-Inter? Girava nella mia testa un anno e mezzo fa, più che ora, per i costi dell’ingaggio. Quando Marotta è stato accompagnato all’uscita dalla Juve, uno dei primi a mandargli un messaggio è stato Paulo. L’argentino gli ha detto che si sarebbero incontrati di nuovo. E in quel momento Dybala non sapeva che Marotta sarebbe poi andato all’Inter”.