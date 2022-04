Dybala e la scelta per il futuro: ecco cosa conterà. Inter candidata forte e Inzaghi…

Archiviata la delusione per il mancato rinnovo con la Juve, l'argentino è pronto per una nuova avventura

Archiviata la delusione per il mancato rinnovo con la Juve, Paulo Dybala è pronto per una nuova avventura. L'Inter ha da tempo manifestato il proprio interesse e, una volta liberatasi di ingaggi pesanti, tenterà l'affondo. Ma, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'argentino vuole decidere con calma.