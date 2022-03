CorSera – Dybala, Marotta non vuole illudere nessuno. “Ma i contatti ci sono stati e…”

Il futuro di Paulo Dybala non è ancora deciso: l'Inter, in maniera superficiale, ha mosso i primi contatti

"Travolto da un insolito destino. Paulo Dybala, triste, solitario y final dopo la decisione della Juventus di non rinnovare il contratto in scadenza, prepara le ultime otto giornate di campionato con una motivazione in più". Apre così l'articolo del Corriere della Sera in merito a Paulo Dybala, il cui destino è già scritto, ossia lontano dalla Juventus. L'argentino piace all'Inter che, fra smentite e low profile, si è iscritta alla corsa per accaparrarselo. "L'agente ha effettuato un giro d’orizzonte con i club della Liga (l’Atletico Madrid è il più interessato) e più recentemente con quelli della Premier (il Tottenham di Paratici resta una valida ipotesi). Un contatto telefonico con l’a.d. interista Beppe Marotta non è mancato, anche se per ora i colloqui sono rimasti a livello superficiale", spiega poi il quotidiano.