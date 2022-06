Dybala-Inter, la distanza è poca: “Cosa manca per la definizione dell’affare”

In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha parlato così di Paulo Dybala in chiave Inter: “Trattativa in corso, ancora non c’è un accordo definitivo. La distanza è poca, si sa che c’è l’intesa sulla durata e dunque un contratto di 4 anni. Ci sono ancora da fare delle cose sulle cifre: lui vuole guadagnare almeno quanto prendeva alla Juventus. Per la definizione mancano degli step e oggi l’Inter è focalizzata sull’operazione Lukaku. Poi vedremo come procederanno i discorsi per Dybala”, ha detto al canale di SOS Fanta.