Sky – Inter-Dybala, previsti nuovi contatti: volontà di arrivare alla fumata bianca

Paulo Dybala è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Settimana clou per l’argentino e i nerazzurri, come svelato anche dagli studi di Sky Sport: “Marotta e Antun si risentiranno in questi giorni, dovrebbe esserci prima un contatto telefonico, poi da capire se ci sarà anche un altro incontro nella sede dell’Inter. Il club offre 5/5,5 milioni a stagione come parte fissa per un quadriennale, il giocatore ne chiede 8. C’è la volontà di arrivare alla fumata bianca, venendosi rispettivamente incontro”.