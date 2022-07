Dybala, l’Inter chiede tempo per questi motivi. Due nodi da sciogliere per il Milan

La situazione di Paulo Dybala. L’Inter è da tempo attiva per ingaggiare a zero la Joya, ma si muove anche il Milan

Alessandro Cosattini

La situazione di Paulo Dybala. L’Inter è da tempo attiva per ingaggiare a zero la Joya, il Milan invece si è mosso soprattutto nel recente periodo. Semplici sondaggi per ora, per capire la volontà dell’argentino, da oggi ufficialmente senza un contratto per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su Dybala.

Lo scenario tra Inter e Milan

“E se dal cilindro del Milan venisse estratto Paulo Dybala? È una possibilità, anche se per capire quando e come il colpo a effetto potrebbe andare in scena occorrerà... aspettare. E i tempi, nel caso dell’argentino, sono tutto o quasi. Perché ora come ora Dybala è sospeso in una bolla. La corte dell’Inter è scattata praticamente all’indomani della rottura con la Juve e Paulo ha ricambiato le attenzioni: da aprile a oggi ci sono stati ammiccamenti, allusioni, incontri e uscite allo scoperto, compresa ovviamente un’offerta ufficiale per lo svincolato di lusso della Serie A. L’Inter ha messo sul piatto 5 milioni a stagione più uno di bonus legati alle presenze, ma ha chiesto tempo. Tempo per fare spazio a Dybala: con l’arrivo di Lukaku, l’attacco di Inzaghi è iper affollato e va sfoltito per ragioni tecniche e di bilancio.

Nell’attesa, però, è inevitabile che la percezione della situazione possa cambiare sfumature, e magari anche aspettative: se, fino a poco tempo fa, per Dybala l’Inter era una pista solida, quasi certa, adesso Paulo sente che quelle certezze potrebbero affievolirsi strada facendo. Ed è in questo contesto che il Milan può inserirsi, a patto che vengano sciolti un paio di nodi. Il primo è di natura economica e implica le condizioni essenziali perché la trattativa possa davvero decollare: le pretese di ingaggio dell’argentino (pagato 7,3 milioni dalla Juve nel contratto scaduto ieri), dovrebbero scendere ulteriormente anche rispetto alla proposta interista di 6 milioni all’anno. Oltre che di denaro, poi, in casa rossonera si discute di tattica: il dibattito sulla compatibilità di Dybala con il sistema di gioco di Pioli e con i suoi equilibri è stato aperto già da qualche tempo, ed è probabile che prosegua ancora”, si legge sulla rosea.