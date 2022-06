TyC Sports – Dybala all’Inter, mancano solo piccoli dettagli. Il giocatore ha rifiutato…

Questione di dettagli, poi Paulo Dybala sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Il club nerazzurro è impegnato in queste ore nella trattativa per riportare a Milano Romelu Lukaku, poi l'attenzione virerà sulla Joya. Come riporta Cesar Luis Merlo, giornalista di TyC Sports, l'attaccante "ha ringraziato la Roma per l'interesse che ha mostrato, ma ha rifiutato la proposta del club giallorosso. Continuano i colloqui per affinare piccoli dettagli sul suo arrivo all'Inter. Una volta terminato tutto, si sottoporrà alle visite mediche e firmerà per 4 anni".