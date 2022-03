Gds – Dybala-Inter, pro e contro. Ecco di cosa hanno bisogno i nerazzurri. E con Lautaro…

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli spiega i pro e i contro di un eventuale arrivo della Joya a Milano

La scelta della Juve di non rinnovare il contratto di Paulo Dybala, ha aperto la strada ai tanti club interessati al giocatore argentino. Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli spiega i pro e i contro di un eventuale arrivo della Joya a Milano: "L’Inter ha oggi bisogno, come priorità, di un centravanti con caratteristiche differenti: come Abraham, Osimhen, Vlahovic o… Lukaku. Un punto di riferimento, capace di far salire la squadra, di piazzare all’occorrenza il fisico a protezione del pallone e di garantire un numero importante di gol. Un centravanti è o dovrebbe essere dunque il primo obiettivo del club. Una squadra che gioca con i tre difensori, tra l’altro, fatica per definizione a trovare posto per un trequartista come Dybala, che ha bisogno di campo e di assistenza per dare il meglio di sé".