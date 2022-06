Sky – Dybala-Inter, cambia la durata del contratto: sarà quadriennale

Si avvicina la firma di Paulo Dybala sul contratto con l'Inter. La trattativa è nel vivo, la prossima settimana può essere cruciale per trovare l'intesa tra l'argentino e i nerazzurri. Le ultimissime sulla trattativa arrivano da Sky Sport: "Non solo per la difesa, l’Inter lavora anche su altri fronti. Lunedì è previsto un appuntamento telefonico per avere aggiornamenti sulla situazione Dybala, che resta uno degli obiettivi principali per il mercato dei nerazzurri. Si lavora per definire gli ultimi dettagli sulla base di un contratto che sarà quadriennale e non triennale", si legge sul sito. Più lunga di un anno dunque la durata dell'accordo rispetto alle recenti indiscrezioni.