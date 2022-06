TS – Dybala-Inter, fatta o quasi. Ma stava per saltare tutto: Marotta irritato, poi…

Il club nerazzurro è alle prese con la trattativa per l'argentino e il quotidiano torinese parla di quello di ieri come di un summit definitivo

Per TuttoSport è tutto fatto tra l'Inter e Dybala . Dopo l'incontro in sede il quotidiano torinese scrive: "Se non sono promessi sposi, qualcosa di molto vicino e comunque sposi potrebbero diventarlo già entro la fine di questa settimana se Jorge Antun , l'agente della Joya, non scombinerà i piani". In pratica, dopo l'annuncio sull'addio della Juve al calciatore, Marotta ha cominciato a lavorare sulla trattativa e quello di ieri, fatto alla luce del sole, può essere definito un "summit quasi definitivo". Hanno detto la loro anche Zanetti e Inzaghi , che era arrivato in sede anche per parlare del suo rinnovo di contratto.

"L'offerta dell'Inter è di 7 milioni complessivi (5.5 di base più bonus) per quattro anni (tre più uno). Una proposta importante, al limite degli attuali parametri d’ingaggio dell’Inter e che non è ancora stata completamente accettata da Antun. C’è una distanza definita dalle parti «colmabile», soprattutto per quanto riguarda la modalità per far scattare i bonus e le commissioni per l'operazione. Questioni che durante la riunione hanno anche creato dei momenti di frizione fra le parti, con Marotta irritato per alcune "controproposte" dell'agente argentino. I toni si sono anche accesi, il tavolo stava per saltare, poi tutto è rientrato, tant'è che l'incontro si è chiuso con una forte stretta di mano", si legge ancora sul quotidiano sportivo. Dybala pare intenzionato a dire sì ai nerazzurri, magari per dimostrare da vicino alla Juve che poteva essergli data una nuova chance.