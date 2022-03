Dybala-Juve, ormai è una partita a scacchi. “E l’Inter si interroga su una cosa”

La Juve studia l’offerta al ribasso da presentare a Paulo Dybala per il rinnovo, l’Inter si interroga sull’argentino

La Juve studia l’offerta al ribasso da presentare a Paulo Dybala per il rinnovo, l’Inter si interroga sull’argentino. Resta tutto da scrivere il futuro della Joya, in scadenza al 30 giugno 2022. Oggi Tuttosport ne parla così: “Una partita a scacchi. In questo si è trasformato il rinnovo di Paulo Dybala, con mosse all’interno di elaborati (e dissimulati) progetti tattici. Dopo la scelta di rinviare l’incontro previsto ieri, la sensazione è che la Juventus sia in una posizione più di vigile attesa che di forza. Una attesa in cui capire se e come il numero 10 potrà essere ancora utile al progetto bianconero. Serve una verifica dal punto di vista fisico, perché i tanti (troppi) infortuni hanno aperto la strada ai dubbi su un rinnovo lungo e, soprattutto, in cui le parti fisse siano preponderanti rispetto a quello variabili.