CdS – Roma, Mourinho si aspetta un mercato più gratificante. Vorrebbe Dybala

Totti aveva proposto il nome alla Roma ma poi Dybala si era allontanato dal club giallorosso. Le voci su un'Inter che non affonda un colpo e su un Milan interessato al calciatore se abbassa le pretese fanno parlare di altre opzioni per il futuro dell'argentino. Il Corriere dello Sport per esempio scrive che in realtà l'attaccante ex Juventus è un desiderio del tecnico giallorosso.