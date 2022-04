Dybala-Tottenham? “Si registra grande freddezza. A Milano c’è chi lo ha coccolato”

Il calciatore argentino è al centro delle voci di mercato dato che la Juve lo lascerà partire a parametro zero: TS analizza l'ipotesi Spurs

Si parla di Dybalain chiave Inter ma ci sono anche altre squadre interessate all'attaccante in uscita, a parametro zero, dalla Juventus. Per TuttoSport però "Si registra grande freddezza" se si pensa alla pista che porta l'argentino al Tottenham.