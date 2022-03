Dybala-Juve, lunedì il summit? “Offerta al ribasso, occhio a Inter e Atletico”

Paulo Dybala e la Juventus sono pronti a incontrarsi durante la sosta. L'Inter osserva con grande attenzione la situazione

Paulo Dybala e la Juventus sono pronti a incontrarsi durante la sosta. Ne parla oggi Tuttosport, che entra nei dettagli del summit previsto per il rinnovo. Con l’Inter che osserva con grandissima attenzione la situazione del numero 10 bianconero: “L’incontro è fissato: l’agente di Paulo Dybala , Jorge Antun , e i dirigenti bianconeri si sono dati appuntamento lunedì presso la sede della Juventus. Per dirigenti bianconeri s’intende l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e s’intende il direttore sportivo Federico Cherubini . Non è da escludere, però, anche la presenza del vicepresidente Pavel Nedved.

Per chi non lo sapesse - pochini, immaginiamo, visto che la telenovela prosegue ormai da quasi due anni - oggetto di discussione sarà il rinnovo del contratto di Dybala, che in scadenza a giugno. Ora l’obiettivo è di chiudere i discorsi una volta per tutte. In un senso o nell’altro. L’offerta avanzata dalla Juventus a dicembre gravitava intorno ai 7-8 milioni di euro netti a stagione più bonus legati alle prestazioni (gol, assist, presenze) e ai risultati (Scudetto, quarti di finale di Champions etc). Lunedì, però, la Juventus avanzerà una offerta al ribasso. Grossomodo il parametro di riferimento saranno i 7 milioni di euro che guadagna Dusan Vlahovic. Ma la trattativa verterà anche sui numeri delle presenze e delle partite saltate da Dybala. Così come sui nomi delle squadre (occhio all’Inter, ma c’è anche l’Atletico Madrid) che potrebbero pareggiare o migliorare l’offerta per la Joya”, si legge.