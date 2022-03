Juventus, Dybala ‘logorato’ da Arrivabene: “Ha ribaltato il tavolo con Paulo. E in privato…”

Una rottura sancita, che apri spiragli nuovi per il futuro. Repubblica racconta alcuni retroscena del divorzio deciso tra la Juventus e Dybala

Una rottura ormai sancita, che apri spiragli nuovi (soprattutto nerazzurri) per il futuro. Repubblica racconta alcuni retroscena del divorzio deciso tra la Juventus e Paulo Dybala, nuovo obiettivo dell'Inter per l'attacco. Secondo il quotidiano, infatti, la separazione sarebbe stata agevolata dalle mosse e dall'atteggiamento del nuovo amministratore delegato bianconero, Maurizio Arrivabene:

"... È quella che possiamo chiamare “linea Arrivabene”, il nuovo ad che ha cominciato a incidere sulle strategie juventine dallo scorso autunno. Nella trattativa con Dybala, che di fatto si trascinava da più due anni, lui era intervenuto solamente in coda e in un primo momento aveva lasciato che fossero i vecchi negoziatori a concluderla. Però poi è stato lui in persona a ribaltare il tavolo, logorando Dybala (e il suo procuratore Antun) con il silenzio privato e le frecciatine pubbliche che hanno anticipato il divorzio, per altro non consensuale ma unilaterale".