GdS – Dybala priorità, Lukaku suggestione: ecco come potrebbe cambiare il mercato Inter

Il futuro di Lautaro Martinez è legato a doppio filo a quello di Lukaku e Dybala. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'eventuale doppio arrivo della Joya e di Big Rom, potrebbe portare all'addio del Toro. "Dybala a parametro zero è la priorità, l’occasione da cogliere per ripartire di slancio. Due: Romelu è una suggestione da inseguire fino in fondo, sapendo però che il buon esito della trattativa è appeso agli umori del Chelsea. Tre: l’eventuale doppio colpo grosso in entrata renderebbe obbligatorio l’addio a Lautaro, per ragioni numeriche ed economiche insieme. L’Inter è cosciente di dover sacrificare in ogni caso un big della casa, ma preferirebbe privarsi di qualcuno che non sia il Toro", spiega il quotidiano.