Dybala e Lukaku in arrivo, Dzeko lascia l’Inter? SM: “La Juve ci sta facendo un pensierino”

Gli imminenti arrivi di Dybala e Lukaku all'Inter impongono una serie di riflessioni sugli altri attaccanti. Detto che Lautaro vuole restare e Sanchez è in uscita, ci sono dubbi sul futuro di Dzeko. Sport Mediaset conferma come l'opzione Juve per l'ex Roma possa essere una possibile soluzione: "I sempre più probabili arrivi di Lukaku e Dybala, spingono Edin Dzeko lontano dall'Inter. La Juve, alla caccia di un vice Vlahovic, ci starebbe facendo più di un pensierino", scrive Sport Mediaset.