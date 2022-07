Marotta su Dybala: “E’, era opportunità ma attacco a posto. Tanto rispetto per lui”

Sembra proprio un addio all'opzione Dybala. Se è una bugia bianca alla Marotta lo capiremo strada facendo, come si capirà se quella che adesso sembra un'ipotesi lontana potrebbe riavvicinarsi e la miccia riaccendersi. Ma ad oggi l'ad ha chiuso alla possibilità che l'argentino arrivi all'Inter. Sarà forse perché al momento, oltre a quella di Sanchez, non è prevista altra uscita in avanti. Era una delle condizioni poste per l'arrivo dell'argentino, doveva esserci un altro giocatore in attacco a lasciare la squadra.