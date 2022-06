Dybala-Inter, il motivo dello stallo. CdS: “Marotta non ha dubbi: il piano”

"Mentre mercoledì Henrikh Mkhitaryan sarà a Milano per svolgere le visite mediche di ritiro e firmare il contratto biennale che lo legherà all'Inter, Paulo Dybala aspetta ancora il via libera per diventare un giocatore nerazzurro". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito agli aggiornamenti di mercato in casa Inter. L'affare tra la Joya e i nerazzurri è in standby "perché la priorità nerazzurra era l'arrivo di Lukaku, ma Marotta non ha dubbi che nell'attacco a disposizione di Inzaghi ci sarà anche l'ex numero 10 della Juve. L'ad vuole solo che la richiesta economica dell'argentino e del suo agente Antun per le commissioni rientrino nei parametri del club. E' il classico gioco delle parti: l'Inter non ha fretta perché sa che Dybala non ha un'opportunità migliore rispetto a quella di indossare la maglia nerazzurra, ma anche il giocatore è conscio che la società di Zhang non troverà a parametro zero un altro giocatore del suo valore. Ecco perché il matrimonio si celebrerà", chiosa il CorSport.