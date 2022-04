CdS – Dybala, in Italia più Milan che Inter. Ma un intermediario lavora sull’estero

L'argentino vuole finire al meglio l'ultima stagione con la Juventus e al momento sul futuro non ha certezze né proposte concrete

Paulo Dybala vuole finire al meglio la sua stagione con la Juventus. L'ultima da giocatore bianconero dopo tante vittorie conquistate con quella maglia addosso. Per quanto riguarda il futuro, non ha ancora nessuna certezza. Stando a quanto sostiene il Corriere dello Sport ai suoi agenti, diversi club avrebbero manifestato il loro interesse ma al momento non sono arrivate proposte concrete.