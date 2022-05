Dybala, voglia matta di Inter: pur di vestire nerazzurro Paulo pronto a una mossa non banale

Paulo Dybala ha una voglia matta di vestire la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione: ecco la sua mossa

Paulo Dybala ha una voglia matta di vestire la maglia dell'Inter a partire dalla prossima stagione. Tanto che, come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino potrebbe accontentarsi di circa 6 milioni di euro a stagione pur di arrivare a Milano. Una mossa non banale, dettata soprattutto dalla voglia di sentirsi centrale nel nuovo progetto:

"Il primo passaggio sarà la stretta su Paulo Dybala. Scaricato dalla Juve, l’argentino - senza dimenticare le immancabili commissioni alla firma - sarà un costo soltanto per lo stipendio. Il mondo è cambiato, i 10 milioni che chiedeva ai bianconeri ora sono un miraggio. Con un contratto lungo e la consapevolezza di essere centrale nel nuovo progetto, la Joya potrebbe accontentarsi di guadagnare i 6 milioni abbondanti degli attuali top player (Lautaro, Brozovic) più i soliti bonus. Di fatto Dybala prenderebbe il posto di Sanchez non soltanto in rosa ma pure alla voce costi. Con un evidente miglioramento per i nerazzurri, tecnico e anagrafico, avendo 5 anni in meno rispetto al cileno", si legge.